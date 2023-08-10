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【紐元定存】紐元短存息最高14.28厘 花旗料新西蘭加息周期完結

Hot Talk 16:34 2023/08/10

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新西蘭經濟惡化，花旗料紐元或下試0.58低位。

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新西蘭將於下周三（8月16日）議息，渣打香港 （02888） 及花旗齊料紐央行的加息周期巳完結。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預計紐西蘭央行8月將不會加息，並在今年剩餘時間維持在5.5厘不變；然而，暫時未有減息預測。

紐元滙價今天（10日）報0.61，廖嘉豪預計，紐元或進一步技術性走弱，因新西蘭疲弱數據，導致市場增加對其經濟衰退的預測，推動孳息曲線倒掛進入更深的負值區域，以及增加提前調整利率的風險。紐元兌美元仍有望下試0.58水平，隨着紐元跌穿關鍵支持位0.6169到0.6215，下一個目標或是今年6月低位0.605；然後是5月31日觸及的低位0.5985。

渣打香港財富管理高級投資策略師陳正犖今午回應本報查詢指，新西蘭下周將議息，市場預期將維持利率不變。新西蘭儲備銀行調查顯示，未來一年通脹預期由第二季的4.28%，進一步降溫至第三季的4.17%；而且，當地第二季失業率亦升至兩年高位3.6%，經濟正在收縮，再加息的可能性不大。

陳正犖預計，紐元兌美元短線或波動向下，可留意支持位0.601及0.581。未來3個月，如果內地繼續推出提振經濟政策，數據改善的話，紐元或回升至0.63水平。商品貨幣中，目前較看好加元，油價創今年以來新高，加元近日回穩。繼沙特阿拉伯和俄羅斯減產後，美國亦開始購買石油增加儲備，加元或受惠於油價上升。技術走勢上，加元兌美元相對強弱指標現已接近超賣區域，預期或出現技術反彈，上試近期阻力位1.332兌1美元。

花旗：商品貨幣較看好看元 料澳洲續加息

惟商品貨幣中花旗仍較看好澳元，廖嘉豪解釋，雖然澳洲儲備銀行未有在8月加息，但勞工市場強勁、生產力減少、服務業通脹加速和工資上漲，將會讓澳洲央行傾向繼續加息。

廖嘉豪預期，10月份和11月澳洲分別加息25個基點；但仍有延遲加息風險，澳央行有機會推遲加息時間至今年11月及明年初的2月。澳元兌美元今年將在0.64到0.65區間築底，升幅受制於0.7水平，直到兩大因素出現，分別為：聯儲局轉向減息令美元疲軟，以及中國加快復甦步伐。

廖嘉豪補充，澳元於3個月內、以致未來半年到1年料在0.7左右，兩年長線目標重上0.76；而加元於3個月內料見1.31，未來半年至1年為1.33，長期目標挑戰1.29。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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