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【今年煙花】日本疫後重啟花火大會帶來龐大商機　投資回報率高達337倍

商業 11:00 2023/08/11

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日本岐阜縣岐阜市日前舉辦了長良川花火大會，據當地市場研究機構統計，花火大會的經濟效果為約30億日圓（約1.6億港元）。事實上自從今年防疫政策解封後，全日本各地也復辦因疫情而暫停數年的花火大會，而其中一個最為知名的隅田川花火大會，其經濟效果更達到157.68億日圓（約8.56億港元）。

【通脹似虎】生活成本上漲　Beyond Meat植物肉滯銷

岐阜市當地的十六綜合研究所表示，因疫情停辦4年、在8月11日於岐阜市長良川河畔舉辦的岐阜長良川花火大會，預計參觀人數為45萬人。除岐阜市民外，預計過夜旅行的觀眾有28萬人，佔總人數60%以上，以平均每人住宿費用約為1萬日圓計算，包括所有遊客的交通費、餐飲費、紀念品費在內的旅遊消費金額計算，直接收入為23.94億日圓（約1.3億港元）。若再計算對整個縣經濟的連鎖反應，煙火大會的經濟效應預計為30億日圓。

花火大會是日本傳統夏日活動，過去幾年因疫情而停辦。今年防疫政策解封後，全日本各地也復辦因疫情而暫停數年的花火大會，單單在關東地區，由7月22日至8月12日的3星期內就有16場煙花大會，只是8月5日一天就有5場，合共發射8.5萬發煙花。

投資回報率高達337倍

花火大會帶來龐大經濟效益，以東京最為知名的隅田川花火大會為例，剛在7月底舉行的第46屆大會就吸引了103萬名觀眾，其經濟效果就達到157億日圓（約8.53億港元）。據東京墨田區旅遊消費調查，到訪墨田區的遊客中有85.9%為一日遊，14%為過夜遊客。一日遊的遊客每人花費為5,334日圓（約290港元），過夜遊客每人花費為10,115日圓（約550港元）。

103萬人為煙火表演提前花費了12.25億日圓（約6,700萬港元），餐飲費用為11.91億日圓（約6,500萬港元），隅田川花火大會期間則消費了75.3億日圓（約4億港元）。若再計算其他非直接收入，一場隅田川花火大會就在全國帶來合共157.68億日圓的經濟連鎖反應。由於隅田川花火大會的行政支出只有約4,670萬日圓（約253.7萬港元），產生157.68億日圓的經濟效益，相當於投資回報率高達337倍，商機非常龐大。

【企業破產】日本7月企業破產達758家同比增5成

責任編輯：李智賢

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