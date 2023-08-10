白石角天賦海灣三房戶1036萬沽　10年帳面微賺13.4萬

新盤交投持續主導市場，二手業主遂擴大議價空間吸引買家，其中大埔白石角天賦海灣有三房套單位累減114萬元易手。

美聯物業彭曉君說，天賦海灣海鑽7座低層D室，實用面積994平方呎，三房套連工人套間隔。據悉，單位早前以1,150萬元放售，及減價114萬元，終以1,036萬元易手，實用呎價約10,423元。

資料顯示，原業主於2013年以1,022.6萬元買入單位，持貨10年，現帳面獲利約13.4萬元，物業期內僅升值1.3%。

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤 折實290萬入場 樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映 【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機