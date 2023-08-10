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白石角天賦海灣三房戶1036萬沽　10年帳面微賺13.4萬

股樓投資 16:59 2023/08/10

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新盤交投持續主導市場，二手業主遂擴大議價空間吸引買家，其中大埔白石角天賦海灣有三房套單位累減114萬元易手。 

美聯物業彭曉君說，天賦海灣海鑽7座低層D室，實用面積994平方呎，三房套連工人套間隔。據悉，單位早前以1,150萬元放售，及減價114萬元，終以1,036萬元易手，實用呎價約10,423元。

資料顯示，原業主於2013年以1,022.6萬元買入單位，持貨10年，現帳面獲利約13.4萬元，物業期內僅升值1.3%。

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

白石角 天賦海灣 大埔 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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