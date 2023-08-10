迪士尼將無廣告版Disney+ 價格提高 27% 至 13.99 美元 第三季流媒體虧損降至 5.12 億美元

Walt Disney華特迪士尼（DIS）首席執行官艾格（Bob Iger）周三（9日）承認，他們在短期內面臨著「充滿挑戰的環境」，但他強調了在削減成本和注重創意方面取得的進展，儘管季度業績顯示了迪士尼的軟肋。

Iger稱公司的流媒體業務在過去三個季度中營業收入提高了 10 億美元，該業務的目標是在 2024 年實現盈利。但他也承認，需要提高迪士尼電影的質量，將公司的旗艦體育品牌ESPN定位為直接面向消費者的流媒體，並解決好萊塢編劇和演員罷工的問題。

Iger指他於 11 月重返迪士尼，同意繼續留任，「因為在我們完成轉型之前，還有更多的工作要做。」

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該公司第三財季的利潤超出了華爾街的預期，並表示其削減成本的進度將超過今年 2 月向投資者承諾的 55 億美元。迪士尼公佈的季度收入也低於預期，Disney+ 的美國用戶數量也略低於分析師的預期。

迪士尼將把 Disney+ 服務的無廣告版價格提高 27% 至 13.99 美元，並把 Hulu 的無廣告版價格提高 20%。

為了在競爭激烈的流媒體市場上吸引和留住用戶，迪士尼還宣布將在歐洲和加拿大推出支持廣告的流媒體服務，並在未來幾個月內為美國用戶提供新的無廣告套餐。

Iger表示，他將在明年解決密碼共享問題，這與 Netflix (NFLX) 的做法不謀而合，並會減少發行影片的數量，同時降低每部影片的成本。

迪士尼表示，第三財季流媒體視頻服務的虧損從去年同期的約 11 億美元降至 5.12 億美元。

根據 Refinitiv 的數據，迪士尼在截至 7 月 1 日的這一季度的收入比去年同期增長了 4%，達到 223.3 億美元，略低於華爾街的預期。扣除某些項目後，每股收益為 1.03 美元，高於華爾街預期的每股 95 美分。

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該公司在本季度計提了 26.5 億美元的減值和重組費用，反映了從流媒體服務中移除部分內容、終止授權協議以及向被解僱員工支付 2.1 億美元遣散費的成本。較高的體育節目製作成本和較低的聯盟收入拖累了其有線電視頻道的業績。電視業務收入下降 7%，降至 67 億美元，營業收入下降 23%，降至 19 億美元。

由於 Disney+ 和 Hulu 每訂戶平均收入增加，迪士尼直接面向消費者業務的收入增長了 9%，達到 55 億美元。

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包括電影和電視銷售在內的內容銷售和授權部門本季度出現了2.43 億美元的深度運營虧損，而去年同期的虧損額為2700 萬美元，原因是電影令人失望，包括真人翻拍的《小美人魚》。

迪士尼的公園、體驗和產品部門本季度收入增長了 13%，達到 83 億美元，營業收入增長了 11%，達到 24 億美元。上海迪士尼度假區的業績回升對該部門的業績起到了推動作用，與去年同期相比，上海迪士尼度假區整個季度都處於開放狀態，而去年同期，疫情曾迫使上海迪士尼度假區除三天外全部關閉。由於佛羅里達州奧蘭多華特迪士尼世界度假區的營業收入減少，該部門在國內樂園的營業收入也有所下降。

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責任編輯：張瑋婷