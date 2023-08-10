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【串流平台】迪士尼Disney+上季總訂戶減少 無廣告版本大幅加價至110元

理財智慧 16:06 2023/08/10

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Disney+核心業務新增訂戶80萬戶，增幅約0.8%，低於市場預期，訂戶總數1.057億戶。連同Disney+Hostar後，整個Disney+訂閱用戶數目按季下跌7.4%至1.46億，少過市場預期的1.51億。對此，迪士尼宣布由10月起，將無廣告Disney+月費提高至13.99美元（約110元），同時亦會仿打擊共享帳戶。

【大行報告】花旗：料第二季純利錄同行中最大跌幅 對中石化展30日負面催化劑觀察【下一頁

【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

集團計劃，無廣告版Disney+月費，將由10月12日起加價27%至13.99美元（約110元），有廣告版本則每月維持收費7.99美元（約62.5元），而Hulu無廣告版本每月收費加至17.99美元（約140元），加價幅度20%，至於Hulu有廣告版本仍是收費7.99美元（約62.5元）。至於香港串流業務方面，目前未有消息透露香港Disney+服務會否跟隨加價。

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

【職場熱話】24歲男助理月薪1.4萬算好不好？ 網民：為生活方便選沒前途的工作極危險【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

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