【串流平台】迪士尼Disney+上季總訂戶減少 無廣告版本大幅加價至110元

Disney+核心業務新增訂戶80萬戶，增幅約0.8%，低於市場預期，訂戶總數1.057億戶。連同Disney+Hostar後，整個Disney+訂閱用戶數目按季下跌7.4%至1.46億，少過市場預期的1.51億。對此，迪士尼宣布由10月起，將無廣告Disney+月費提高至13.99美元（約110元），同時亦會仿打擊共享帳戶。

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集團計劃，無廣告版Disney+月費，將由10月12日起加價27%至13.99美元（約110元），有廣告版本則每月維持收費7.99美元（約62.5元），而Hulu無廣告版本每月收費加至17.99美元（約140元），加價幅度20%，至於Hulu有廣告版本仍是收費7.99美元（約62.5元）。至於香港串流業務方面，目前未有消息透露香港Disney+服務會否跟隨加價。

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撰文：鄭日棱