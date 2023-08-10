【港元定存】港元定存息最高20厘 搶攻銀債逾百億元退款

▲ 銀行搶攻銀債退款商機

焦點港銀高息港元定存計劃

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其他港銀高息港元定存計劃

銀行 年息（厘） 存期 起存額（元） 備註 渣打 10.0 7天 1萬 7月28日加2厘，白金外匯會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，網上優惠 工銀亞洲 8.0 1個月 1000 8月1日新推，手機e開戶，開立全新「綜合帳戶」及「投資帳戶」；以上限5萬元計，賺息333元，至12月底 集友 7.0 7天 10萬 6月30日加1厘，適合個人及公司客戶，兌換資金，網上、手機銀行或分行開立，不設上限 眾安* 6.6 3個月 1萬 8月5日推迎新獎賞，新客透過現有用戶的邀請推廣碼成功開戶（包括港人及訪港旅客），獲4.39厘加息券1張，計及基本利率2.21厘，以上限5萬元，賺息800元；優惠至8月底 南商 6.0 7天 1000 6月15日加0.5厘，網上或手機銀行開立，分行開立須3萬元；兌換資金，上限1000萬元，至9月13日 渣打 5.5 兩周 1萬 1月9日新推，白金外匯會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，網上優惠 花旗 5.0 1個月 不設最低存款額 4月3日減2厘，全新客戶及兌換新資金等，上限2000萬港元；（1）只適用於全新客戶，或現有客戶過去6個月內未有進行1萬美元等值的外幣交易（港元兌美元及美元兌港元的交易除外）。（2）優惠不適用於網上或流動電話理財開立的定存，須於分行開立，或聯絡其客戶經理登記享優惠；上限2,000萬元 *虛擬銀行 註：最終條款以銀行公布為準，截至8月10日

銀色債券涉資約171.8億元向隅退款，將於下周五（8月18日）退還，今天（11日）有7間銀行調整港元定期存款，當中5加1減，建行亞洲則短加長減。先說減息，大眾銀行全面減息，1個月年息減0.3厘至3.3厘，1年息率更減至僅得3.9厘。反觀加息者包括下半年首度出手的招商永隆，剛提高半年期年息0.4厘，1年期息率更勁加0.6厘，齊報4.5厘，但門檻亦從50萬元大幅調高450萬元至500萬元，才享最高息。

如以半年及1年期計，招商永隆及大眾財務齊以4.5厘膺雙冠王，大眾財務的進場費為50萬元。

招商永隆1年港元定存息 加至4.5厘

另外，集友上調1年息率0.1厘至3.8厘，又把3個月至半年享4.3厘年息的截止期延長至下周三（16日）。渣打香港 （02888） 調升3個月年息0.1厘至3.4厘，騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份虛擬銀行富融（Fusion Bank）上調3個月年息0.2厘至4厘，信銀國際加1年期0.35厘至4.1厘，星展微升半年期年息0.05厘至4.35厘，華僑銀行把1年期息率4.15厘原本於明天（11日）屆滿的截止期，剛順延至下周二（15日）。

建行亞洲減1年期息率0.1厘至3.5厘，但加1個月年息0.25厘至4.35厘；不過，該行卻把1個月的入場費從100萬元大舉上調400萬元至500萬元，繼招商永隆以來第2間勁加起存額才享最高息。

此外，專攻60歲長者認購的銀債，接獲逾721.8億元落注，扣除發行額加碼至550億元後，約有171.8億元為向隅閒資，而4間大小行已率先表態，擬搶攻逾百億元商機，再鬥多轉優惠谷客，例如中銀香港 （02388） 將提供銀債退款優惠，包括定期存款、投資及保險等產品；東亞 （00023） 指，客戶以銀債退款敍做定期存款，可享特惠年利率，新客戶以新資金敍做定存，亦可享特惠年利率，詳情將於稍後公布；渣打香港及信銀國際也擬推退款優惠。

那邊廂，長者毋須靜候銀行的銀債退款着數，畢竟逾10間港銀提供5厘或以上特惠息，冠全城的息率更達20厘，為建行亞洲7天短存。

順帶一提，星展e$aver 8月份推出活期存款優惠，新客享5厘息及高達46600元現金獎賞；現有特選客戶可享4.7厘活期息。

另方面，港元拆息連續兩天全線下跌，當中隔夜息於6日內急瀉超逾兩厘，新報3.23厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪