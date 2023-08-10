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元宇宙股Roblox次季預訂額不及預期 股價暴跌2成

環球政經 14:29 2023/08/10

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Roblox公布第二季財報後，股價暴跌超過21%，盈利和收入均低於分析師預期。每股虧損46美分，低於預期的45美分；收入（預訂量）為7.81億美元，低於預期的7.85億美元。預訂量按年增長了22%。第二季，Roblox的日活躍用戶達到6550萬，按年增長25%，他們在平台上花費的時間超過140億小時，按年增長24%。

盡管Roblox歷來受低齡兒童的歡迎，但它正在擴大所有年齡組的用戶群。它為17歲及以上用戶推出了成熟內容選項。該公司第二淨虧損2.83億美元，虧損額比上年同期增加的原因是，公司管理費用和基礎設施等方面的開支增加，導致業務增長難以為繼。Roblox預計在可預見的未來將繼續虧損。

首席執行官David Baszucki強調了該平台在Meta虛擬現實頭盔上取得的成功，推出僅五天，下載量就超過了100萬次。他強調了各種平台上沉浸式體驗的潛力。每位每日活躍用戶的平均預訂額為11.92美元，與去年相比下降了3%。

Roblox計劃放緩員工增長速度，並爭取從2024財年開始產生營運槓桿。盡管面臨挑戰，Roblox的日活躍用戶仍達到6,550萬，並計劃在未來達到10億。該公司本季淨預訂額為7.81億美元，低於分析師預期。

【延伸閱讀】【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長  維持減持評級 降目標價至251元【見下頁

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撰文 : 林斯凱

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