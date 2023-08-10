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雪佛龍Woodside正與工會談判 以避免澳洲LNG設施罷工

環球政經 15:40 2023/08/10

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雪佛龍（CVX）和Woodside Energy正與工會談判，以防止供應全球液化天然氣（LNG）市場約10%的澳洲天然氣設施發生罷工。

North West Shelf、Gorgon和Wheatstone營運設施面臨的工業行動威脅已導致歐洲天然氣價格上升。

罷工將擾亂澳洲的LNG出口，造成對LNG的競爭，並可能推高價格。日本和韓國公司是North West Shelf LNG的主要買家，而雪佛龍的Gorgon和Wheatstone主要供應日本。

澳洲離岸聯盟（Offshore Alliance）工會報告稱，Woodside營運的North West Shelf設施99%的工人投票贊成罷工。兩家公司和工會正在就改善薪資和條件進行談判。Woodside希望通過正在進行的談判和應急計劃避免罷工中斷。

在此之前，Woodside與殼牌石油（Shell ）曾發生過一次代價高昂的糾紛。雪佛龍正在審查工會就其Gorgon和Wheatstone工廠罷工計劃提出的申請。這些受影響的工廠都有很大的出口能力。

【延伸閱讀】【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長  維持減持評級 降目標價至251元【見下頁

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撰文 : 林斯凱

罷工 石油 天然氣 經濟

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