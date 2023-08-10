【昔日亞洲女首富】碧桂園楊惠妍身家年初至今跌近45%　亞洲女性富豪榜跌至第五位

▲ 【昔日亞洲女首富】碧桂園楊惠妍身家年初至今跌45% 亞洲女性富豪榜跌至第五位

隨著碧桂園 （02007） 愈來愈深陷債務危機，曾經的亞洲女首富、碧桂園主席楊惠妍現在身家縮水速度超過全球其他億萬富豪。根據彭博億萬富豪指數，年初至今，她的身家已下跌44.7%至55億美元（折合約429.9億港元），單計今年，其身家已縮水44億美元。

若對比2021年6月時楊惠妍的財富，已由峰值下降84%，減少了286億美元（約2,235億港元），是在彭博財富指數追蹤的超級富豪中，其財富下降金額最大。

目前，楊惠妍在亞洲女性富豪榜排第五位，已被龍湖 （00960） 董事會主席吳亞軍及翰森製藥 （03692） 董事長鍾慧娟爬頭，兩人身家分別為77億美元及63億美元，年初至今跌20.2%和24.8%，並分別排在亞洲女性富豪榜第二、三位。

相關文章：

【內房危機】碧桂園爆資金危機 稱三原因出現「階段性流動壓力」 未如期支付債息 股價跌14%創9個月低

【內房危機】摩通再削碧桂園孖寶目標價、警告有機會不發中期業績 一文看清大行對碧桂園債務危機最新看法

【大行報告｜內銀股】滙豐研究：碧桂園危機或損內銀及港銀信貸質量 偏好3隻銀行股

編輯：姚卓然