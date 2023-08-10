▲ 【高息活期】星展推5厘美元活期存款、4.7厘港元活期 需符合哪些條件？

星展香港推出新活期存款推廣，新客戶最高可獲3個月5厘美元活期存款利息、4.7厘港元活期存款利息，並會提供最高46,600港元現金獎賞，較7月同類e$aver存款推廣，息率更高，但可獲高息的存款上限較低。星展香港同時提供最高4.7厘活期存息予現有特選客戶。

要獲得星展最高5厘美元活期息、4.7厘港元活期息須滿足以下3大條件：

成功開立或晉升至星展豐盛理財戶口

存入合資格新資金至多種貨幣儲蓄戶口，最少分別為20萬港元或2.5萬美元，並維持至10月31日

在成為新客戶起第7日至10月31期間，維持不少於100萬元或等值的個人理財總值

貨幣 合資格新資金 活期存息 Level-Up 額外年利率* 2023年8月1日-10月31日 港元 20萬至1000萬港元 4.5厘 0.2厘 美元 2.5萬至130萬美元 4.8厘 *獎賞計算期（即至10月31日）收取合資格出糧資金或成功完成合資格提款卡交易或合資格外幣兌換或合資格證券交易

星展表示，若新客戶維持每月個人理財總值100萬元或以上，可獲46,600港元現金獎賞。

星展現有客：新資金獲最高4.4厘港元活期

星展特選現有客戶在7月21日至10月15日期間，存入20萬港元或2.5萬美元合資格新資金，可獲得港元4.2厘、美元4.5厘的活期存息，滿足上述出糧資金或信用卡交易要求，可獲額外0.2厘，即港元最高可收息4.4厘、美元最高可收息4.7厘。

雖然息率不及新客戶，但星展向現有客戶提供高息的新資金上限為合資格2000萬港元或380萬美元，明顯較高。

值得注意，星展香港於7月港銀上調最優惠利率（Prime，P）時未有跟隨同業加息，港元儲蓄戶口基本存款利率為0.75厘，較同業主流的0.875厘為低。

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編輯：麥德銘