▲ 【高息活期】星展推4.7厘美元活期存款、4.4厘港元活期 需符合哪些條件？

星展香港推出新活期存款推廣，新客戶最高可獲3個月4.7厘美元活期存款利息、4.4厘港元活期存款利息，並會提供最高46,600港元現金獎賞，較7月同類e$aver存款推廣，息率更高，但可獲高息的存款上限較低。星展香港同時提供最高4.7厘活期存息予現有特選客戶。

要獲得星展最高4.7厘美元活期息、4.4.厘港元活期息須滿足以下3大條件：

成功開立或晉升至星展豐盛理財戶口

存入合資格新資金至多種貨幣儲蓄戶口，最少分別為20萬港元或2.5萬美元，並維持至10月31日

在成為新客戶起第7日至10月31期間，維持不少於100萬元或等值的個人理財總值

星展表示，若新客戶維持每月個人理財總值100萬元或以上，可獲46,600港元現金獎賞。

星展現有客：新資金獲最高4.4厘港元活期

星展特選現有客戶在7月21日至10月15日期間，存入20萬港元或2.5萬美元合資格新資金，可獲得港元4.2厘、美元4.5厘的活期存息，滿足上述出糧資金或信用卡交易要求，可獲額外0.2厘，即港元最高可收息4.4厘、美元最高可收息4.7厘。

雖然息率不及新客戶，但星展向現有客戶提供高息的新資金上限為合資格2000萬港元或380萬美元，明顯較高。

值得注意，星展香港於7月港銀上調最優惠利率（Prime，P）時未有跟隨同業加息，港元儲蓄戶口基本存款利率為0.75厘，較同業主流的0.875厘為低。

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編輯：麥德銘