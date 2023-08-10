STG同意以14億美元收購AVID 其曾製作《Top Gun： Maverick 》 《阿凡達：水之道》

私募股權公司Symphony Technology Group（STG）周三(9日)同意以約14億美元（包括債務）收購媒體編輯軟件製造商Avid Technology Inc（AVID）。

STG在一份聲明中說，作為交易的一部分，Avid 股東將獲得每股 27.05 美元的現金，這證實了路透社早些時候的報導。

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Avid 董事長華萊士（John Wallace）表示：「在仔細評估了各種方案之後，董事會認為這項交易符合 Avid 及其股東的最佳利益。」該交易預計將於 2023 年第四季度完成。 Avid 表示，Sixth Street Partners 和 Silver Point 為此次交易提供了債務融資。

Avid 公司成立於 1987 年，主要為娛樂行業提供編輯軟件和硬件。其產品曾用於製作《Top Gun： Maverick 》和 《阿凡達：水之道》，包括 Media Composer、MediaCentral 和 AirSpeed。

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總部位於加利福尼亞州帕洛阿爾託的 STG 是一家專注於技術投資的中端市場私募股權公司。今年早些時候，STG 達成協議，以 15 億美元的價格將 SurveyMonkey 的母公司 Momentive Global Inc 私有化。

高盛集團（GS）擔任 Avid 的財務顧問，Sidley Austin LLP 擔任該公司的法律顧問。 Rothschild & Co 擔任 STG 的財務顧問，Paul Hastings LLP 為這家私募股權公司提供法律諮詢。

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記者：張瑋婷