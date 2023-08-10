【放寬外遊】內地放寬旅行團出境旅遊國家 涉美日韓等78地 國航南航升逾3%

中國內地文旅部宣布第三批恢復出境團隊旅遊國家，涉及共78個國家和地區，包括美國、日本、南韓和澳洲等，即日（10日）起全國旅行社及線上旅遊企業恢復經營對有關地區的出境團隊遊、「機票+酒店」業務。

受消息刺激，本地及中資航空股齊齊起飛，國泰航空（00293）收報8.9元，升2.8%；中國國航（00753）收報6.46元，升3.2%；南方航空（01055）收報4.69元，升3.1%；東方航空（00670）收報3.04元，升1.3%。

此外，旅遊平台股亦受追捧，攜程集團（09961）收報326.4元，升2.7%；同程旅行（00780）收報18.22元，升0.1%。

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同程旅行數據顯示，消息發佈後，平台簽證諮詢量較前日同一時段上漲近3倍，赴相關國家的出境遊產品諮詢量大幅攀升。在新開放出境遊的國家中，土耳其、澳大利亞和日本最受用户關注，其中，土耳其旅遊旅遊諮詢量上漲超過10倍。

內地官方指出，自試點恢復旅行社經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊業務以來，出境旅遊市場整體運行平穩有序，對促進旅遊交流合作發揮積極作用。

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記者：李兆明