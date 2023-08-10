【中期績】中國移動上半年純利按年增8.4% 派中期息增逾一成至每股2.43元

中國移動（00941）公布今年上半年業績，期內營運收入為5307.2億元人民幣，按年增長6.8%；純利錄得761.7億元人民幣，按年增長8.4%，並宣佈派中期息，每股2.43元，按年增長10.5%，2023年全年以現金方式分配的利潤提升至當年公司股東應佔利潤的70%以上。

公司上半年收入中，通信服務收入達到4522億元（人民幣，下同），按年增長6.1%。總連接數達到31.9億，淨增2.5億。 CHBN2全面增長，HBN收入佔通信服務收入比達到42.7%，按年提升2.7個百分點；數字化轉型收入達到1326億 元，按年增長19.6%，佔通信服務收入比提升至29.3%。





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截至期內，公司移動客戶數為9.85億戶，其中5G套餐客戶數為7.22億戶；移動ARPU按年增長0.2%，達到52.4元。有綫寬帶客戶數為2.86億戶，其中家庭寬帶客戶數為2.55億戶；家庭客户綜合ARPU按年增長0.7%，達到43.3元。

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記者：鄭昊彤