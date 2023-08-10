【大行報告】星展：銷氣量下行風險加劇 削新奧能源目標價至109元

星展表示，下調對新奧能源（02688）估值基礎，由預測市盈率16倍降至12.5倍，以反映銷氣量下行風險加劇，因其工業用戶敞口較大，目標價由149元大幅下調至109元，現估值處於谷底及其多元化購氣策略，並維持「買入」評級。新奧能源周四（10日）收報87.75元，跌幅0.3%。

該行預計，公司上半年核心純利同比持平，售氣量或同比升5%；並預計新奧有更多項目受惠氣價上調，單位利潤由去年每立方米48分人民幣改善至今年或達每立方米49.5分人民幣。





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該行微調對新奧今明兩年盈測1%至3%，以反映銷氣量增長預測調整；經修訂後，預計今年新奧核心純利同比升3.6%，低於管理層10%的增長目標。

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記者：鄭昊彤