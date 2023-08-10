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新西蘭超市AI食譜工具「崩壞」輸入非食材推薦有毒菜式

環球社會熱點 16:30 2023/08/10

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新西蘭連鎖超市Pak 'n' Save推出新工具，利用人工智能（AI）技術參考用戶輸入的食材來生成食譜。但有用戶輸入非食材的商品後，AI程式竟然推薦了一份會產生有毒氯氣的食譜，令人憂慮安全風險。

迪士尼成立專責小組 研究利用AI削減成本 【下一頁】

Pak 'n' Save早於6月推出名為「Savey Meal-bot」的網站，初衷是為協助顧客運用剩餘食材烹調新菜式。

顧客只需簡單在網站輸入食材，網站就會利用AI技術生成一份詳細食譜，列明所需食材分量和烹調步驟。

部分網民嘗試輸入不同食材後，發現「Savey Meal-bot」會生成奇怪的食譜，包括Oreo餅乾炒蔬菜。

當有網民嘗試輸入奇怪的家庭雜貨商品時，「Savey Meal-bot」更會生成一些有害的食譜。

META禁IG及FB發新聞 加拿大媒體促調查 【下一頁】

例如一名社交媒體X（舊稱Twitter）用户分享的食譜顯示，「Savey Meal-bot」建議將漂白水混合氨和水來製作飲品，形容這杯是既可解渴也能提神的完美非酒精飲品。

其餘詭異食譜包括用滅蟻餌劑製作三文治，以及用松節油製作法式多士。

Pak 'n' Save發言人表示，超市對一小部分人試圖不恰當使用工具感到失望。超市將不斷調整工具以確保其安全和實用性，並規定年滿18歲的人士才可使用工具。

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責任編輯：鄭錦玲

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