▲ 【內房危機】富力地產午後續跌6% 因階段性資金緊張導致商票逾期

內房股富力地產 （02777） 公布，因階段性資金緊張導致商票逾期，截至6月底，公司及下屬子公司有兩筆金額達到1000萬人民幣的商票為逾期狀態，前述商票逾期金額合計為3072.74萬元人民幣。

富力地產周四（10日）午後跌6%，報1.24元。

公司指出，受宏觀經濟環境、行業環境等多重因素影響，公司銷售及融資等業務低迷，公司整體面臨一定的流動性壓力。特別是公司銷售情況持續大幅下滑，上半年總協議銷售金額為135.4億元，按年下降約49%。

對於可能因商票逾期而面臨罰息以及可能面臨訴訟或仲裁及財產保全等風險，公司在積極與相關方溝通，協調解決商票逾期事宜，後續將持續關注自身債務情況，根據自身經營情況合理規劃還款安排。

截至2022年12月31日，公司的銀行借款、境內外借款及其他借款總額為1351億元人民幣。公司正採取加大銷售力度，盤活公司資產等多種措施籌措資金。公司預料是次商票逾期不會對公司其他債務償付構成重大不利影響。

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編輯：姚卓然