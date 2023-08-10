  • 29°C
香港時間 : 2023810日 (週四) 20:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊

股市 19:53 2023/08/10

分享：

分享：

【呈請清盤】蘇寧國際集團股份有限公司遭呈請清盤　高院10.25進行清盤聆訊

蘇寧國際集團股份有限公司日前遭1間公司入稟高等法院呈請清盤，根據司法機構網頁顯示，高院排期於10月25日早上進行清盤聆訊。

被呈請清盤公司為蘇寧國際集團股份有限公司（Suning International Group Co.， Limited）；債權人為BCC Suning Investments Limited，根據法庭文件，公司地址位於開曼群島。暫未知兩家公司關係。

據資料，蘇寧國際集團股份2009年在香港註冊，曾稱為「香港蘇寧電器有限公司」。被呈請清盤公司的地址亦與連鎖電器商蘇寧辦公室地址脗合。

蘇寧易購近年業績惡化

蘇寧易購（深：002024）近年也曾在內地傳出被供應商入稟破產清算申請，但其後再傳出已撤回。

公司早前披露，2023年上半年預計虧損達15億至20億元人民幣，2020年至22年間每年分別虧損43億、433億、162億元人民幣，因此其A股被標上「ST」警號。

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

相關文章：

【阿里巴巴持股】蘇寧易購出售39%蘇寧消費金融持股、套現3.69億人幣　持股量降至一成

【阿里巴巴持股】蘇寧易購傳擬出售家樂福全部持股　尋求估值最多51億人幣

記者：林育慧、麥德銘

A股 蘇寧易購（深：002024）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股焦點】Coach母企斥663億買下Michael Kors、Jimmy Choo等品牌　Capri盤前急彈58%　近年時尚界最大規模合併

下一篇文章

【手機設備股】丘鈦科技7月攝像頭模組銷售數量按年跌16%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股盤前】美7月CPI公布前夕　核心預期突下調　美滙轉跌、道指期貨升158點（不斷更新）
【美股盤前】美7月CPI公布前夕　核心預期突下調　美滙轉跌、道指期貨升158點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水全日吸資近18億　買友邦騰訊沽中電信小鵬　恒指夜期升102點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水全日吸資近18億　買友邦騰訊沽中電信小鵬　恒指夜期升102點（不斷更新）
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌68點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌68點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益
【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款