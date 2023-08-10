  • 28°C
香港時間 : 2023810日 (週四) 15:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【做好SEO】CNET刪逾千篇舊文章　望提升Google搜尋排名

科技 14:32 2023/08/10

分享：

分享：

搜尋引擎優化（SEO）一向為各網頁注重的一環。為改善網頁在搜尋引擎上的排名，接觸更多用户並增加點擊率，不少企業均會發布有助推進SEO的內容。據外媒Gizmodo報道，科技新聞網站CNET今（10日）發出內部通告，公司已刪除網頁上數千篇舊文章，旨在提高網站在Google搜尋的排名。

Gizmodo稱，CNET自7月起開始刪除文章，被刪的內容將儲存在互聯網檔案館Wayback Machine，作者會在至少10天前收到通知。而CNET指，行為是向Google釋出信號，確保網站內容新鮮且和搜尋結果相關，並值得比其競爭對手獲得更高排名。公司亦表示，團隊作了多重數據分析來決定要刪除的內容，指標包括頁面瀏覽量及最近更新時間。

另外，CNET母公司Red Ventures未有即時回應已刪除文章的準確數量。而Red Ventures過往亦有在其他網頁，如The Point Guy等實行提高SEO排名的策略，甚至在1月時被揭在CNET發布人工智能（AI）撰寫的文章。CNET內部通告指，將進行至少每年一次的定期「內容修剪」，估計Red Ventures未來會繼續在CNET實行其SEO策略。

責任編輯：歐朗欣

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

【三星新品直擊】三星Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5登場　售8,298元起（有片＋多圖）

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試

【三星手機】三星擬於手機OLED顯示屏　採低折射率覆蓋層

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新一代iPhone】蘋果新iPhone下月中發布　彭博透露iPhone 15開售日期　全系列預測價格整合
2023/08/09
【新一代iPhone】蘋果新iPhone下月中發布　彭博透露iPhone 15開售日期　全系列預測價格整合
【WhatsApp新功能】解答長輩疑難更方便？　WhatsApp通話增共享手機畫面
2023/08/09
【WhatsApp新功能】解答長輩疑難更方便？　WhatsApp通話增共享手機畫面
【AI狂潮】NVIDIA黃仁勳提3大策略助攻　‍‍將整合Hugging Face訓練服務
今日
【AI狂潮】NVIDIA黃仁勳提3大策略助攻　‍‍將整合Hugging Face訓練服務
【Google AI】Google新工具Project IDX　AI助力開發網頁＋App
今日
【Google AI】Google新工具Project IDX　AI助力開發網頁＋App

你可能感興趣

【新一代iPhone】蘋果新iPhone下月中發布　彭博透露iPhone 15開售日期　全系列預測價格整合
15:03 2023/08/09
【新一代iPhone】蘋果新iPhone下月中發布　彭博透露iPhone 15開售日期　全系列預測價格整合
【WhatsApp新功能】解答長輩疑難更方便？　WhatsApp通話增共享手機畫面
17:48 2023/08/09
【WhatsApp新功能】解答長輩疑難更方便？　WhatsApp通話增共享手機畫面
【AI狂潮】NVIDIA黃仁勳提3大策略助攻　‍‍將整合Hugging Face訓練服務
今日 12:05
【AI狂潮】NVIDIA黃仁勳提3大策略助攻　‍‍將整合Hugging Face訓練服務
人工智能 創新科技及應用 科技產品 科技軟件 Google

上一篇文章

【Netflix手遊】遊戲手掣App登場　‍‍惟Netflix未解鎖功能

下一篇文章

【Google AI】Google新工具Project IDX　AI助力開發網頁＋App
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【控制成本】迪士尼擬特設AI工作組　減電影製作成本
【控制成本】迪士尼擬特設AI工作組　減電影製作成本
【無限上網】自由鳥「學生自由飛快閃優惠」　最多送20日亞洲外遊數據
【無限上網】自由鳥「學生自由飛快閃優惠」　最多送20日亞洲外遊數據
【AI狂潮】NVIDIA黃仁勳提3大策略助攻　‍‍將整合Hugging Face訓練服務
【AI狂潮】NVIDIA黃仁勳提3大策略助攻　‍‍將整合Hugging Face訓練服務
【WhatsApp新功能】解答長輩疑難更方便？　WhatsApp通話增共享手機畫面
【WhatsApp新功能】解答長輩疑難更方便？　WhatsApp通話增共享手機畫面
【新一代iPhone】蘋果新iPhone下月中發布　彭博透露iPhone 15開售日期　全系列預測價格整合
【新一代iPhone】蘋果新iPhone下月中發布　彭博透露iPhone 15開售日期　全系列預測價格整合
【Tesla漏洞】研究員破解Tesla車載娛樂系統　免費解鎖付費功能
【Tesla漏洞】研究員破解Tesla車載娛樂系統　免費解鎖付費功能
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款