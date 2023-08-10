【做好SEO】CNET刪逾千篇舊文章　望提升Google搜尋排名

搜尋引擎優化（SEO）一向為各網頁注重的一環。為改善網頁在搜尋引擎上的排名，接觸更多用户並增加點擊率，不少企業均會發布有助推進SEO的內容。據外媒Gizmodo報道，科技新聞網站CNET今（10日）發出內部通告，公司已刪除網頁上數千篇舊文章，旨在提高網站在Google搜尋的排名。

Gizmodo稱，CNET自7月起開始刪除文章，被刪的內容將儲存在互聯網檔案館Wayback Machine，作者會在至少10天前收到通知。而CNET指，行為是向Google釋出信號，確保網站內容新鮮且和搜尋結果相關，並值得比其競爭對手獲得更高排名。公司亦表示，團隊作了多重數據分析來決定要刪除的內容，指標包括頁面瀏覽量及最近更新時間。

另外，CNET母公司Red Ventures未有即時回應已刪除文章的準確數量。而Red Ventures過往亦有在其他網頁，如The Point Guy等實行提高SEO排名的策略，甚至在1月時被揭在CNET發布人工智能（AI）撰寫的文章。CNET內部通告指，將進行至少每年一次的定期「內容修剪」，估計Red Ventures未來會繼續在CNET實行其SEO策略。

責任編輯：歐朗欣

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