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中國經濟跌入通縮　需求疲憊不可不察

宏觀解讀 14:18 2023/08/10

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中國經濟跌入通縮　需求疲憊不可不察

中國經濟正式進入通縮，消費者物價指數按年下跌0.3%，為2021年2月以來首次跌至負數水平，但比預期按年下跌0.4%為高。食品價格下跌是導致通縮的元兇，撇除食品的核心通脹則稍為回升。假如政策刺激措施發力，經濟復甦動力再現，通脹有望在年內回升，而近月發生的天災可能對通脹前景造成擾動。

無論如何，中國在疫後復甦期間出現通縮，反映出國內需求不足的現象不可不察。正當主要央行仍忙於應付疫後重開的通脹難題，中國卻出現通縮現象。筆者認為，中外各自採取的抗疫政策及經濟支持措施不同，是導致物價各走兩極的主要原因。疫情期間，中國實施長期動態清零及封控政策，可能打擊固有消費模式，造成較深遠的影響，包括居民已習慣減少外出消費、甚至出現消費降級。

與此同時，疫情期間中國當局未有跟隨海外國家推行大規模刺激政策及量化寛鬆。現時疊加房地產市場搖搖欲墜，負財富效應市場消費信心不足，中國當局必需研究較為全面方案以振興經濟，為復甦打下一支強心針。

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

經濟衰退 宏觀分析 經濟數據表現 中國 通縮 疫情 地產 經濟
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