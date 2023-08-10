全球米價飆近12年新高 印度禁令及厄爾尼諾現象影響

聯合國糧食及農業組織（FAO）指，7月大米價格指數升2.8%至129.7點，升至2011年9月以來的新高。

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FAO指7月大米價格指數按年增19.7%，而泰國米的價格升幅最強勁。報告指，市場憂慮厄爾尼諾現象進一步影響部分供應商生產大米，加上降雨導致越南夏秋季收成中斷等因素帶動米價飆升。

至於粗米期貨交易價格也升至每英擔（cwt）16.02美元。

印度於7月20日起禁止非印度長米（non-basmati）的白米出口，以打擊國內糧食價格飆升現象，確保國內有合理價格及足夠的糧食供應。

印度佔全球大米貿易量4成，FAO指印度的出口禁令，為全球一大部分人口帶來嚴重糧食安全憂患。

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荷蘭合作銀行高級分析師賈克拉（Oscar Tjakra）指，印度宣布非印度長米出口禁令時，正值全球主要大米供應商的季節性庫存較低，預期FAO的8月大米價格指數會高於7月。

而且厄爾尼諾現象或進一步加劇泰國和越南等主要稻米生產國的生產風險，賈克拉指全球米價未來幾個月的走向，將取決於厄爾尼諾現象的影響。

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責任編輯：鄭錦玲