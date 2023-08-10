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【大行點睇】時富：汽車電池市場環境趨穩定 贛鋒PE6.5倍同行最低 目標價62元

股樓投資 14:32 2023/08/10

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時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，贛鋒鋰業(01772)預期市盈率近6.5倍，為同行最低。當前電池市場環境已變得穩定，未來業績應有所改善，給予目標價62元。

他指出，近期內地電動車板塊股價大漲超過15％至40％，但對於相關電池市場並無影響。雖然之前可能供應過剩，但當前環境已變得穩定，未來業績應有所改善。

【延伸閱讀】【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長  維持減持評級 降目標價至251元【見下頁

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贛鋒預期市盈率近6.5倍，為同行最低。經濟增加值回報率 （EVA Return）近5.8％，亦相對可觀。以折扣現金流模型（Discount Cash Flow）估計，給予目標價62元。

贛鋒業務貫穿上游鋰資源開發、中游加工冶煉、下游電池製造回收。公司收益在過去七年淨增長超過13倍，稅息折攤前利潤（EBITDA）期間超過20倍升幅，而總資產有近20倍增長。由於目前國內積極推動綠色能源發展，大力支持及補貼電動車產業，鋰電需求變得更重要，有助於支持公司長期發展。

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記者：李兆明

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