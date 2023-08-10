Taylor Swift演唱會刺激洛杉磯經濟 GDP料多25億

美國巨星Taylor Swift舉辦北美巡迴演唱會，為當地帶來極大經濟效益。演唱會近日在加州洛杉磯連開7場，估計為當地的本地生產總值（GDP）帶來3.2億美元增長（約25.01億港元）。

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Taylor Swift的The Era巡迴演唱會由上周四（3日）起，一連舉辦7場。根據加州就業及經濟中心估計，6場Taylor Swift演唱會為洛杉磯帶來3.2億美元GDP增長，3,300個新職位及商家多達1.6億美元獲利。

金融專家Ron Lapsley表示，洛杉磯的經濟正積極從疫情恢復，類似活動正是當地經濟的強心針。他亦估計，Taylor Swift演唱會將為州及縣政府帶來數百萬美元稅務收益。

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Lapsley指Taylor Swift的粉絲留在洛杉磯不止去演唱會，可能亦到訪環球影城，當然亦會有食宿上有開支。有調查發現，參加演唱會的民眾平均在酒店及飲食上花費超過1,300美元（約1.02萬港元）。

美媒形容，Taylor Swift演唱會所到之處為當地帶來的經濟效率被稱為《TSwift Lift》。

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責任編輯：吳漢培