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【中國通關】內地即日放寬旅行團訪美國日本韓國等78地　國航、國泰航空齊升約3%

股市 13:48 2023/08/10

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【中國通關】內地即日放寬旅行團訪美國日本韓國等78地　國航、國泰航空齊升約3%

中國內地文旅部宣布第三批恢復出境團隊旅遊國家，涉及共78個國家和地區，包括美國、日本、南韓和澳洲等，即日（10日）起全國旅行社及線上旅遊企業恢復經營對有關地區的出境團隊遊、「機票+酒店」業務。航空股午後轉強，國泰航空 （00293） 升近3%。三大內地航空股中，中國國航 （00753） 升約3%，表現較佳，中國南方航空 （01055） 升2%、中國東方航空 （00670） 升1%。

攜程集團 （09961） 亦升約1.5%。

連同今次的名單，內地迄今已對138個國家和地區重新開放出境團隊遊。78個新增地點名單，可見【下一頁】

內地官方指出，自試點恢復旅行社經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊業務以來，出境旅遊市場整體運行平穩有序，對促進旅遊交流合作發揮積極作用。 

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

相關文章：【國泰293】國泰航空機師工會揚言擬採工業行動　促改善薪津、料機長缺口達650名

相關文章：【國泰業績】國泰航空上半年盈利能力有多高？　核心業務溢利率媲美歷來最佳

編輯：麥德銘

港股 航空股 國泰航空 國泰航空（00293） 中國國航（00753） 攜程集團－S（09961） 中國東方航空股份（00670） 中國南方航空股份（01055）
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