▲ 【中國通關】內地即日放寬旅行團訪美國日本韓國等78地 國航、國泰航空齊升約3%

中國內地文旅部宣布第三批恢復出境團隊旅遊國家，涉及共78個國家和地區，包括美國、日本、南韓和澳洲等，即日（10日）起全國旅行社及線上旅遊企業恢復經營對有關地區的出境團隊遊、「機票+酒店」業務。航空股午後轉強，國泰航空 （00293） 升近3%。三大內地航空股中，中國國航 （00753） 升約3%，表現較佳，中國南方航空 （01055） 升2%、中國東方航空 （00670） 升1%。

攜程集團 （09961） 亦升約1.5%。

連同今次的名單，內地迄今已對138個國家和地區重新開放出境團隊遊。78個新增地點名單，可見【下一頁】

內地官方指出，自試點恢復旅行社經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊業務以來，出境旅遊市場整體運行平穩有序，對促進旅遊交流合作發揮積極作用。

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編輯：麥德銘