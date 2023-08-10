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【Netflix手遊】遊戲手掣App登場　‍‍惟Netflix未解鎖功能

科技 15:23 2023/08/10

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Netflix還為iOS推出Netflix Game Controller遊戲手掣App，讓iPhone或iPad變身遊戲手掣。

Netflix的遊戲遊戲業務大計仍在發展階段，近日Netflix還為iOS推出Netflix Game Controller遊戲手掣App，讓用戶可以透過iPhone或iPad屏幕操控電視遊戲。

目前下載Netflix Game Controller遊戲手掣App，開啟後畫面會彈出「在電視上選擇一款遊戲並按照說明進行」。可是，App畫面最底還顯示 Netflix電視遊戲正處於測試階段，目前Netflix亦未有列出支援Netflix Game Controller的遊戲。

【機迷熱話】Sony官方預告進一步開放PS5新功能　支援杜比全景聲+SSD容量增至8TB

Netflix雖已在App Store推出《Laya’s Horizo​​n》及《World of Goo Remastered》等遊戲，但到目前為止，這些遊戲都僅可在iPhone或iPad上遊玩，仍無法直接透過電視操作。至於何時才有Android App及推出功能，也有待官方公布。

責任編輯：張寶燕

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

【Samsung新摺機】Galaxy Z Fold5最少摺到20萬次？　上手試玩新操作功能、瘦身版S Pen

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
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