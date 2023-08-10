【業績｜公用股】光大水務上半年多賺近22%　中期息增至6.63仙　毛利率升11個百分點

▲ 【業績｜公用股】光大水務上半年多賺22% 中期息增近22%至6.63仙 毛利率升11個百分點

光大水務 （01857） 上半年收入按年跌11.4%至30.8億元，但純利按年升21.6%至6.3億元，中期息為每股6.63仙，按年升21.7%。

期內，建造服務收入按年跌39%至8.3億元，主因建造活動減少所致。運營收入增加6%至約15.6億元，主因新項目開始投入營運以及若干項目的水價獲得上調。

整體毛利率為46%，按年升11個百分點，主因直接成本及經營費用減少導致運營服務利潤率增加，以及收入總額中確認的建造服務收入的比例有所下降。一般而言，建造服務的毛利率低於運營服務。

截至6月底止，集團投資並持有166個環保項目，涉及總投資約308億元人民幣。上半年投資落實5個污水處理項目並簽署1份現有項目的補充協議，涉及總投資約11.63億元人民幣，新增設計規模為日處理市政污水 45,000立方米、日處理工業廢水60,000立方米、日供中水15,000立方米。

另外，集團向內外客戶提供各類自主創新技術工藝包，涉及合同總額約8,600萬 元人民幣；新增授權專利14項。

相關文章：

【業績｜公用股】光大水務去年少賺16% 削末期息至5.14仙、股息率仍達7厘（第二版）

【業績│公用股】中電半年扭虧淨賺50.6億元、息0.63元 澳洲EnergyAustralia下半年業績料回升

編輯：袁諾曦