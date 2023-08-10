【美股焦點】Coach母企斥663億買下Michael Kors、Jimmy Choo等品牌　Capri盤前急彈58%　近年時尚界最大規模合併

▲ 【美股焦點】Coach母企斥663億買下Michael Kors、Jimmy Choo等品牌 近年時尚界最大規模合併

Coach母公司Tapestry（美：TPR）收購擁有Michael Kors、Jimmy Choo及Versace等品牌的母企Capri（美：CPRI），每股收購代價57美元，較Capri過去30日平均成交價有59%溢價，總代價85億美元（約663億港元），成為時尚界近年最大規模的合併案。Capri股價盤前急彈58%。

Tapestry行政總裁Joanne Crevoiserat在聲明指，集團已創建了一個具活力、數據驅動的消費者參與平台，當中推動了公司的成功，促進了創新，並帶來強勁的業績，集團已準備好在更廣泛的品牌組合中，發展競爭優勢。

Capri：合併可擴大公司在全球的影響力

Capri行政總裁John Idol指，交易將為公司提供更多資源和能力，以擴大其在全球的影響力，有信心合併將為集團股東帶來立竿見影的價值， Capri成為更大及更多元化公司的一部分，將為全球員工提供新的機會。

Tapestry旗下除了知名度較高的Coach，還包括Kate Spade、Stuart Weitzman等品牌。Tapestry指，將以美銀及摩根士丹利提供的橋樑貸款去支付有關交易，包括高級票據、定期貸款和現金，其中一部分將用於支付Capri部分未償還債務。

目前Capri市值41億美元，Tapestry則約為96億美元。Capri原定周二公布財報，但臨時推遲至周四。

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編輯：姚卓然