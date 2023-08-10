▲ 【美股焦點】Coach母企傳將買下Michael Kors、Jimmy Choo等品牌 或成近年時尚界最大規模合併

外電報道，Coach母公司Tapestry（美：TPR）正在洽談收購擁有Michael Kors、Jimmy Choo及Versace等品牌的母企Capri（美：CPRI）。如果談判成功，將成為時尚界近年最大規模的合併案。

報道指，這筆交易已經討論了數月，可能最早在今（10日）宣布。目前Capri市值41億美元，Tapestry則約為96億美元。另外，Capri原定周二公布財報，但臨時推遲至周四，但卻未說明其原因。

Tapestry旗下除了知名度較高的Coach，還包括Kate Spade、Stuart Weitzman等品牌。

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編輯：姚卓然