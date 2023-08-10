  • 32°C
香港時間 : 2023810日 (週四) 13:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】Coach母企傳將買下Michael Kors、Jimmy Choo等品牌　或成近年時尚界最大規模合併

股市 13:10 2023/08/10

分享：

分享：

【美股焦點】Coach母企傳將買下Michael Kors、Jimmy Choo等品牌　或成近年時尚界最大規模合併

外電報道，Coach母公司Tapestry（美：TPR）正在洽談收購擁有Michael Kors、Jimmy Choo及Versace等品牌的母企Capri（美：CPRI）。如果談判成功，將成為時尚界近年最大規模的合併案。

報道指，這筆交易已經討論了數月，可能最早在今（10日）宣布。目前Capri市值41億美元，Tapestry則約為96億美元。另外，Capri原定周二公布財報，但臨時推遲至周四，但卻未說明其原因。

Tapestry旗下除了知名度較高的Coach，還包括Kate Spade、Stuart Weitzman等品牌。

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

相關文章：

【美股焦點】歐萊雅L'Oreal將收購Aesop　後者估值近200億元

【字節跳動】TikTok據報最快8月在美國推出電子商務業務　力撼Shein和Temu

【愛馬仕】Hermès第二季銷售按年升22%　美國業務保增長勝LVMH、Prada等同業

編輯：姚卓然

時裝服飾 市場拓展 合併 收購 時尚 CAPRI 品牌 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜零售】佐丹奴午後即彈逾3%　上半年溢利急升96%至1.9億元符盈喜　派息增1倍至17仙

下一篇文章

【美股期貨】7月通脹數據公布前　道指期貨升134點、納指期貨升0.4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益
【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益
【美股期貨】7月通脹數據公布前　道指期貨升134點、納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】7月通脹數據公布前　道指期貨升134點、納指期貨升0.4%（不斷更新）
【港股市況】創科績後曾插兩成　蔚來跌近7%、碧桂園再跌6%　恒指午後跌近200點下試19000（不斷更新）
【港股市況】創科績後曾插兩成　蔚來跌近7%、碧桂園再跌6%　恒指午後跌近200點下試19000（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌68點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌68點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【中國經濟】中國CPI陷入負值　7月CPI按年跌0.3%、PPI按年跌4.4%　統計局：階段性下跌
【中國經濟】中國CPI陷入負值　7月CPI按年跌0.3%、PPI按年跌4.4%　統計局：階段性下跌
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款