▲ 【業績︱太古系】太古地產基本溢利按年跌6.4% 中期股息升3%至33仙

太古地產 （01972） 上半年列帳溢利跌48.9%至22.2億元，基本溢利按年跌6.4%至39億元，主因香港太古城住宅項目停車位的銷售推延，但經常性基本溢利增加6%至38.9億元，主因中港零售物業組合及酒店業務強勁復甦。主席白德利表示，展望未來6個月，預期市場趨向持續復甦。

太古地產第一次中期股息為0.33元，按年升3.1%。

期內，收入按年升5.6%至73億元，辦公樓租金收入總額跌2.8%至29.6億元，零售物業租金收入則升17.5%至35.1億元。而物業投資收入為升7.5%至67.3億元。

上半年物業買賣收入跌76.8%至約8900萬元，且業務錄得輕微基本虧損，主要源自多個住宅買賣項目的銷售及市場推廣開支。

集團指，內地投資計劃進展良好，已落實在西安及三亞的策略性投資，集團目標在2032年前將內地的總樓面面積增加一倍。

零售方面，太古地產預期，今年餘下時間，商場的人流和銷售額均會持續改善。至於香港的辦公樓市場，由於空置率上升和供應增加，加上宏觀經濟不明朗，預計今年餘下時間市道仍然疲弱。

集團又表示，目標每年股息以中單位數的幅度增長。

相關文章：

【太古地產】太古地產旗下香港三大商場上半年零售銷售額全綫升 惟辦公樓市道仍弱、太古廣場租金跌12%

【太古業績】太古上半年基本溢利按年升2.2倍 中期息增4%

編輯：袁諾曦