夏威夷山火釀最少36死 民眾指「猶如世界末日」（第二版）

美國夏威夷茂宜島（Maui）周三（9日）發生山火，受颶風影響導致擴散，造成最少36人死亡，多個地區房屋損毀。有安全逃離的民眾直言，狀況猶如「世界末日」。

（第二版更新死亡人數）

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茂宜島多個社區被山火付諸一炬，火勢使西邊地區近乎無法接近，當地只剩一條高速公路維持運作。著名度假海濱小鎮拉海納（Lahaina）被嚴重破壞，港口及鄰近地區遭山火大肆摧毀。

茂宜島縣政府當地時間周三深夜發出聲明，指山火導致的死亡人數增至最少36人。

當地媒體引述美國民間航空巡邏隊（Civil Air Patrol）及茂宜島消防局報告，指多達271幢建築被燒毀。逃離拉海納的民眾表示，今次是自己目睹最嚴重的災難，拉海納幾乎全數陷入火海，情況如同末日到來。

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有直昇機松師則形容，拉海納地區猶如遭受轟炸，簡直等同戰場。消防員目前正致力對抗3處山火，茂宜島已禁止任何人士前往，撤離行動仍在持續。

夏威夷州政府表示，數千英畝土地遭焚燒。據指山火於周二（8日）晚爆發，夏威夷島亦有部分地區出現災情。當地交通部指出，最少4,000名旅客嘗試離開西茂宜島，受陸路交通受阻，只能依靠航空服務撤走民眾。

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責任編輯：吳漢培