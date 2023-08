煤氣公司已連續八年參與「家電 ‧ 家居 ‧ 博覽 2023」(2023年8月17至21日,攤位編號:3F-E02),煤氣公司一直致力創新,不斷提升大家的生活體驗,繼之前大受歡迎的Hello Kitty爐具系列後,再度與Sanrio推出全新聯乘企劃 – TGC x Little Twin Stars星之煮食爐及廚具系列,以夢幻可愛的新品提升居家煮食的樂趣!當然還有多款爐具及家居用品以低至 6 折發售,萬勿錯過。

TGC x Little Twin Stars 系列 - 官方授權|煤氣公司獨家限量發售



可愛度十足的 Kiki 和 Lala 已經從星之國度「跳入」廚房,更帶來了兩款充滿浪漫氣息的全新色調—薰衣紫和天空藍,採用嵌入式設計,強化玻璃面印有不同的Kiki和Lala圖案,期待與你展開夢幻的煮食旅程。爐具更具備TGC煤氣煮食爐一貫的高效性能,火力特強,能以猛火快炒煮出鑊氣十足、營養得以鎖住的美食;又能配合各種物料的器皿以及火力調校,做出煎、燒、燜、蒸等變化多端的烹調方法,盡享明火煮食的樂趣。

售價:$6,430

除了煮食爐,煤氣公司更獨家推出 Little Twin Stars 鍋具及廚具系列包括不鏽鋼單柄煎鍋連矽膠鑊鏟以及不鏽鋼單柄鍋連矽膠湯殼,滿足所有基本煮食要求。設計以夢幻粉紫色為主,兩款不鏽鋼鍋 具的鍋身和鍋底均燙有可愛的Kiki和Lala圖案,食品級不鏽鋼安全易潔,鍋蓋手握的特別設計更可放置廚具,令煮食過程更為流暢輕鬆。矽膠鑊鏟和湯殼可承受-40°C至230°C,粉紫色設計同樣夢幻吸引,與系列其他產品配成完美的一套。

Little Twin Stars 24cm不銹鋼單柄煎鍋連鑊鏟 售價:$938

Little Twin Stars 18cm 不鏽鋼單柄鍋連湯殼 售價:$876

LITTLE TWIN STARS 爐具及產品組合優惠 $5,760

Little Twin Stars 星之煮食爐 (原價 HK$6,430 )

Little Twin Stars 24cm 不銹鋼單柄煎鍋連鑊鏟 (原價$938)

購買家居用品獨家優惠送您煤氣烹飪中心課程電子禮券



場內將設有多個品牌的優質時尚家居用品、天美容產品及健康產品將會以會場優惠價發售,如匡橋會推出多款會場獨家優惠套裝、Ling Lee天然美容及健康食品85折發售、Senga 鍋具低至7折、Mepal保鮮盒現場獨家8折及史諾比廚具品低至65折等等;現場優惠多不勝數,請親臨參觀及選購! 於會場購買家居用品滿 HK$300 或以上,即場送您煤氣烹飪中心課程電子禮券HK$200。

即場登記成為「好氣 Fun」會員送蠔皇鮑魚四隻裝



另外,即場登記成為「好氣 Fun」網上換購平台會員即送「壽桃蠔皇鮑魚四隻裝」(價值$75)³,更可專享會員獨家 優惠!

家電 ‧ 家居 ‧ 博覽 2023 煤氣公司攤位優惠包括:

1) 特設優惠專區,指定爐具低至6折優惠

2) 購買煤氣爐具滿 HK$3,000 或以上²,

以現場小冊子優惠券²,即減HK$200爐具優惠及送煤氣烹飪中心課程電子禮券HK$400

家居用品會場優惠



1) 購買家居用品滿HK$300或以上¹,送煤氣烹飪中心課程電子禮券HK$200

2) 獨家發售 LITTLE TWIN STARS 爐具及產品組合優惠

任何一款TGC x LITTLE TWIN STARS星之煮食爐及LITTLE TWIN STARS 24cm單柄煎鍋連100%矽膠鑊鏟,即享組合優惠價HK$5,760 (原價: HK$7,368)

3) 多個品牌家居用品以會場優惠價發售:

• 匡橋懸浮鑊推出多款會場獨家優惠套裝

• Ling Lee美容產品及食品至85折

• Senga鍋具低至7折

• Mepal荷蘭製造多用途食物盒/保鮮盒現場獨家8折

• 史諾比廚房用具低至65折

好氣Fun會場優惠

1) 即場登記

成為「好氣 Fun」網上換購平台會員³ 即送壽桃蠔皇鮑魚4隻裝(價值$75)

2) 迎新獎賞

共800分 (於「推廣碼」輸入「hde2023」) + $60購物優惠(於「購物車」輸入折扣碼「W22TGF」)

3) 超筍換購

飛利浦純淨飲水機及濾水器低至5折每日限量發售

條款及細則:

1) 購買家居用品滿$300或以上(折扣後價格計算)

2) 需即場繳付全費並按折扣後價格計算

3) 需出示「家電 ‧ 家居 ‧ 博覽 2023」小冊子內之優惠券

4) 所有禮品數量有限,送完/換完即止

5) 優惠受條款及細則約束

請親臨「家電 ‧ 家居 ‧ 博覽」煤氣公司展位了解更多產品詳情及選購,為家居添置優質爐具及家居用品,發掘明火煮食的優點!

2023 家電.家居.博覽

日期:2023 年 8 月 17 日至 21 日

地址:灣仔會議展覽中心煤氣公司展位編號:3F-E02

煤氣公司優質爐具



請即前往煤氣客戶中心參觀選購。購買任何煤氣爐具產品均享有免費永久保養服務(首三年包零件),是顧客信心的保證。

如欲查詢,請致電 2232 1000 或瀏覽 www.towngasappliance.com。

網站:www.towngasappliance.com

Facebook:www.facebook.com/TowngasAppliance

煤氣公司時尚產品系列

不論您我,都渴求過更優質的好生活,煤氣公司特別為您預備了一系列優質時尚產品,將嶄新科技帶入廚房及家居,讓您延展優質生活之餘,同時打造你的理想家居!

煤氣公司亦與時並進,除了煤氣客戶中心及煤氣烹飪中心,亦於會員網上換購平台www.towngasfun.com售賣多款優質時尚產品,進一步推廣優質生活理念,讓顧客安坐家中亦能 體驗優質生活的樂趣!

Facebook:www.facebook.com/LifestyleChoicebyTowngas



