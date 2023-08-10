【互聯網監管】金蝶金山軟件半日跌逾2%　工信部：明年7月起未備案APP不得展開業務

▲ 【互聯網監管】工信部：明年7月起未備案APP不得展開業務

工信部發布組織開展移動互聯網應用程式（APP）備案工作的通知，從9月起組織開展APP備案工作。在10個月的備案過渡期後，網絡接入服務提供者、應用分發平台、智能終端機生產企業不得為未履行備案手續的APP提供網絡接入、分發、預置等服務。這意味未備案的APP在過渡期後，便會無法使用網絡。

軟件股今日向下，金蝶 （00268） 跌2.6%，金山軟件 （03888） 跌2.6%，心動公司 （02400） 跌2.9%，中手游 （00302） 跌4%，阜博集團 （03738） 跌2.6%，赤子城 （09911） 升2.1%。

據介紹，APP主辦者在填寫有關備案材料並實名核驗後，由其網絡接入服務提供者或應用分發平台通過「國家互聯網基礎資源管理系統」，向APP主辦者住所所在地通訊管理局線上提交備案申請，APP主辦者毋須到通訊管理局視窗排隊辦理。



今年9月至明年3月底，在通知發布前、開展業務的APP向其住所所在地省級通訊管理局履行備案手續。明年4月至明年6月底，電訊主管部門將組織對 APP 備案情況開展監督檢查，對仍未履行備案手續的APP依法進行處置。通知發布後擬開展業務的 APP，應先履行備案手續後再開展業務。

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