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【業績】希慎中期基本溢利按年跌16.9%息27仙　CFO：寫字樓續租及新簽租金均有低雙位數跌幅（第二版）

股市 15:44 2023/08/10

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【業績】希慎中期基本溢利跌16.9%　維持派中期息27仙不變

希慎 （00014） 半年基本溢利10.26億元，按年跌16.9%，經常性基本溢利跌12.2%；列帳純利按年升167.6%至1.9億元，第一次中期息維持27仙。希慎主席利蘊蓮指，未來數月，香港的經濟復甦將繼續受全球經濟環境不明朗的影響。

集團上半年營業額按年跌9.3%至16.11億元，希慎指，行業結構性變化繼續為寫字樓及住宅業務帶來壓力，平均約11%的商舖樓面面積因利園區重大優化工程而關閉。

賀樹人：港整體寫字樓租金仍有下行壓力

寫字樓業務組合營業額跌7.5%至7.4億元，截至6月底出租率跌1個百分點至89%，希慎利園區組合的續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平仍然向下。希慎首席財務總監賀樹人指，香港整體寫字樓租金仍有下行壓力，希慎無論是續租租約或新簽租約，租金均有低雙位數跌幅，與整體市況不是相差很遠，集團會繼續維持合適及合理的寫字樓續租率，也會留意出租率。

執行董事及首席營運總監呂幹威補充，出租率是目前集團最關注的方向，希慎一向與租客保良好的合作關係，很早就會洽談續租，以提升續租率。

希慎指，寫字樓市場的租賃勢頭及租賃需求按季轉強，惟因全球不明朗的經濟環境，企業對租用新空間普遍態度審慎，導致上半年整體寫字樓租賃市場持續錄得負吸納量。多個新項目將於今年稍後陸續竣工，預計新供應將對本港寫字樓市場構成進一步的下行壓力。

旅客消費力仍未回到疫情前水平

長實 （01113） 油塘新盤低價銷售，呂幹威稱，不同發展商及樓盤有不同的銷售策略，難以評估其他發展商的策略，但市場優質物業仍有需求，集團會保持一貫的銷售策略。

商舖業務組合營業額減少9.9%至7.62億元，截至6月30日的出租率保持穩健為98%，上半年的續約、租金檢討與新出租物業的租金水平基本維持上升趨勢。呂幹威表示，雖然旅客數量及消費陸續恢復，但旅客消費力仍未回到疫情前水平，但隨航班增加及簽證加快，相信下半年旅客銷售額會回升。

住宅方面，由於全球經濟不明朗及外籍人士需求下降，上半年高端住宅租賃市場依舊充滿挑戰。住宅租賃業務組合的營業額跌17.5%至1.04億元。出租率保持為61%，住宅業務的續約、租金檢討與新訂立租約的平均租金水平向下。

（第二版加入希慎管理層言論）

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責任編輯︰梁浩碩、陳韻妍

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