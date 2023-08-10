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【業績】希慎中期基本溢利按年跌16.9%　維持派中期息27仙不變

股市 12:32 2023/08/10

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【業績】希慎中期基本溢利跌16.9%　維持派中期息27仙不變

希慎 （00014） 公布中期業績。希慎半年純利1.9億元，按年升167.6%，基本溢利10.26億元，按年跌16.9%，經常性基本溢利跌12.2%，每股盈利19仙，派第一次中期息27仙，維持不變。希慎股價績前靠穩，升0.8%，中午報17.7元。

期內，營業額按年跌9.3%至16.11億元，希慎指，行業結構性變化繼續為寫字樓及住宅業務帶來壓力，平均約11%的商舖樓面面積因利園區重大優化工程而關閉。

寫字樓業務組合營業額跌7.5%至7.4億元。集團指，隨著冠狀病毒疫情的限制措施放寬及恢復跨境旅遊，香港寫字樓市場的租賃勢頭及租賃需求於第一季轉強，惟因全球不明朗的經濟環境，企業對租用新空間普遍態度審慎，導致上半年整體寫字樓租賃市場持續錄得負吸納量。多個新項目將於今年稍後陸續竣工，預計新供應將對本港寫字樓市場構成進一步的下行壓力。

集團指，希慎利園區組合的續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平仍然向下。然而，於6月30日的出租率維持穩定為89%。

商舖業務組合營業額減少9.9%至7.62億元。商舖業務組合於6月30日的出租率保持穩健為98%，上半年的續約、租金檢討與新出租物業的租金水平基本維持上升趨勢。

住宅方面，由於全球經濟不明朗及外籍人士需求下降，上半年高端住宅租賃市場依舊充滿挑戰。住宅租賃業務組合的營業額跌17.5%至1.04億元。出租率保持為61%，住宅業務的續約、租金檢討與新訂立租約的平均租金水平向下。

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

【太古業績】太古上半年基本溢利按年升2.2倍　中期息增4%

【業績｜零售】佐丹奴上半年溢利急升96%至1.9億元符盈喜　派息增1倍至17仙

責任編輯︰梁浩碩

港股 希慎興業（00014）
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