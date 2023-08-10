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《灰姑娘》男星為荷里活罷工賣樓 斥迪士尼CEO「不切實際論」

環球社會熱點 12:31 2023/08/10

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美國荷里活編劇罷工已近百日，演員也罷工超過三周。曾出演真人版電影《灰姑娘》的53歲荷里活男星Billy Porter透露因罷工被迫賣樓維持生計，一如片商所願要餓死。他更批評迪士尼行政總裁艾格 （Bob Iger）指編劇和演員要求不切實際的説法。

荷里活罷工持續數月 部分參加者經濟困難 【下一頁】

Billy Porter於90年代拍攝電影和劇集，曾出演《律政風雲》（Law & Order）、《紐約萬花筒》（Pose）、《美國恐怖故事：末日》（American Horror Story：Apocalypse）等劇集。

他更憑著《紐約萬花筒》一劇，於2019年獲得黃金時段艾美獎劇情類最佳男主角。

Billy Porter近日接受英媒專訪，透露藝人的收入並不穩定，除非已名成利就達到真正的財務自由，否則都只是「揾幾多使幾多」。

他原定接拍一套新電影，並於下月參與新電視節目，但都因罷工而擱置。他也必須賣樓才能繼續生活。

他批評有荷里活高層稱要讓編劇和演員餓死及被迫賣樓，稱自己已要餓死。

迪士尼成立專責小組 研究利用AI削減成本 【下一頁】

另外，艾格7月曾指罷工編劇和演員的要求不切實際。Billy Porter反駁艾格的説法，諷刺對方每日收入7.8萬美元，卻指業界對生活工資的要求不切實際。

他續指片商於50年代末至60年代初，提出以尾款的付款方式為演員提供適當補償。但串流媒體改變行業生態，收視率數據欠缺透明度，讓演員無法獲得合理待遇，因此業界才呼籲改革。

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責任編輯：鄭錦玲

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