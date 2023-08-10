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【Google AI】Google新工具Project IDX　AI助力開發網頁＋App

科技 13:34 2023/08/10

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在人工智能（AI）愈趨成熟之時，更多人使用AI來協助編程或編寫網頁。科技巨頭Google昨（9日）宣布推出由AI輔助的線上網頁及應用程式開發平台「Project IDX」。目前Project IDX開發平台支援Angular及Flutter等框架，以及JavaScript和Dart等語言。

Project IDX開發工具使用Visual Studio Code為程式碼編輯器，並配有以Google PaLM 2為基礎的編程模型Codey，能進行智能代碼補全，亦有和ChatGPT類似的聊天機械人，解答用家的編程及代碼問題，更能加入上下文代碼指令，例如「添加註釋」。

Project IDX為雲端整合式開發環境（IDE），使用Google自家的Firebase Hosting及雲端功能，也容許用户在GitHub引入現有代碼。每個工作區均能訪問Linux的虛擬機器，且能快速地在瀏覽器中嵌入Android和iOS模擬器。

Project IDX開發團隊指，他們透過此項目，發掘Google在AI領域的突破，包括用以運作Android Studio的Studio Bot的Codey和PaLM2模型，不但可以幫助用戶有效率地編程，更能寫出高質素的代碼。惟外媒TechChurch報道，在Project IDX推出前幾天的試用中，其聊天機械人無法直接操作代碼，亦不知道用家在編輯器中選擇了哪些代碼。

責任編輯：歐朗欣

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

【Samsung新產品】Samsung Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5　8月11日開售

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試

【Samsung新摺機】首爾直擊Samsung Galaxy Z Flip5　新功能重點一覽（附電訊商出機價格比拼）

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