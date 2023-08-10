【業績｜零售】佐丹奴午後即彈逾3%　上半年溢利急升96%至1.9億元符盈喜　派息增1倍至17仙

▲ 【業績｜零售】佐丹奴上半年溢利急升96%至1.9億元符盈喜 派息17仙

佐丹奴Giordano （00709） 上半年銷售額增加5%至19.7億元，淨溢利急升95.9%至1.90億元，合符盈喜。集團宣派中期股息為每股17仙，按年多增1倍。

佐丹奴午後即彈3.7%，報3.05元，創2019年4月高。

集團表示，中國大陸收入按年升7.2%至3.57億元，香港及澳門地區收入升42.4%至1.88億元，兩者分別貢獻盈利3800萬元及3600萬元，合共已佔76%的盈利比重。

期內，集團整體毛利率上升3.6個百分點至58.7%，此乃售價上升和折扣減少所致，使毛利增加11.7%。集團存貨結餘由去年同期的5.41億元降至5.01億港元，此乃審慎採購管理所致。 存貨對成本流轉日數下降5天 至111天。

展望2023年餘下時間，集團預期定價能力得以持續，店舖數目亦將有整體增長。另外，集團正就生成式人工智能進行廣泛內部培訓，旨在於競爭出現前裝備員工，使之具備必要的技術。

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編輯：姚卓然