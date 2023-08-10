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【業績｜零售】佐丹奴上半年溢利急升96%至1.9億元符盈喜　派息增1倍至17仙　料加大營銷及廣告投入（第二版）

股市 17:19 2023/08/10

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【業績｜零售】佐丹奴上半年溢利急升96%至1.9億元符盈喜　派息17仙

佐丹奴Giordano （00709） 上半年銷售額增加5%至19.7億元，淨溢利急升95.9%至1.9億元，合符盈喜。集團宣派中期股息為每股17仙，按年多增1倍。管理層表示，過去數年佐丹奴加大投資開拓新市場，未來非洲、東亞及中亞是重點市場。

佐丹奴全日升7.1%，收報3.15元，創2019年4月以來高。

集團表示，中國大陸收入按年升7.2%至3.57億元，香港及澳門地區收入升42.4%至1.88億元，兩者分別貢獻盈利3800萬元及3600萬元，合共已佔76%的盈利比重。

管理層表示，內地市場已轉為錄得微利，主因受惠在綫上持續增長及綫下減少經營費用，集團有信心加盟店會重新開店，該業務會有正增長。對於自營店，管理層稱主要集中在一綫城市，面對競爭激烈下，形容在高綫城市開店亦須審慎。

至於港澳市場，上半年業績虧轉盈。管理層指，香港市場成熟，不會大舉擴充門店，未來希望在優質商場開店，並預告將又一城開新店。

期內，集團整體毛利率上升3.6個百分點至58.7%，此乃售價上升和折扣減少所致，使毛利增加11.7%。

集團存貨結餘由去年同期的5.41億元降至5.01億港元，此乃審慎採購管理所致。 存貨對成本流轉日數下降5天 至111天。管理層稱，由於已要求供應商提前做好生產，料下半年存貨續有下降空間。

展望2023年餘下時間，集團預期定價能力得以持續，店舖數目亦將有整體增長。另外，集團正就生成式人工智能進行廣泛內部培訓，旨在於競爭出現前裝備員工，使之具備必要的技術。同時，集團的營銷及媒體廣告資源將會增加。

（第二版加入業績會內容）

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【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

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【盈喜】佐丹奴發盈喜　料中期純利按年增最多1.1倍、股價升逾8%破頂

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編輯：姚卓然

 

佐丹奴國際（00709） 港股 零售
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