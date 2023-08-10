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【太古業績】太古半年基本溢利增2.2倍、增派息4%　通關後香港寫字樓需求未明顯增

股市 19:43 2023/08/10

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【太古業績】太古上半年基本溢利按年升2.2倍　中期息增4%

受惠於飲料部門、航空部門強勁反彈，而地產部門經常性基本溢利仍有溫和增長，太古股份 （00019） （00087） 上半年基本溢利按年升2.2倍至55.9億元，經常性基本溢利升2.8倍至48.8億元。太古股份宣布增加派息，每股A股中期息1.2元、B股中期息0.24元，按年增4.3%。

加派中期息之下，太古A午後維持升勢，全日升1%，收報66.75元。

太古地產基本溢利按年跌6.4% 中期股息升3%至33仙，可見【下一頁】

太地彭國邦：香港寫字樓需求通關後未明顯提升

內地和香港地產市道偏弱，太古地產行政總裁彭國邦（Tim Blackburn）承認，香港寫字樓需求在通關後尚未明顯提升，旗下金鐘太古廣場、鰂魚涌太古坊辦公室續租租金跌約10%，但太古廣場、太古坊租用率仍達94%至97%，表現依然穩健。

內地寫字樓方面，彭國邦指出，上海、北京辦公室續租租金仍繼續上升，而廣州表現相對較弱，但強調內地寫字樓組合的租用率仍達9成以上。

太古白德利：零售表現未見受經濟轉弱影響

太古主席白德利（Guy Bradley）補充，商場零售表現在復常後明顯復甦，上半年內地零售銷售額增長4成，太古廣場和東薈城增長更高，未見受到中國經濟轉弱影響。

即使中美關係持續不穩，白德利重申長遠看好香港和內地發展機遇，包括繼續推進10年1000億元投資計劃、200億醫療保健行業。據最新太古公告，1000億投資計劃上，已承諾的投資計劃總額約390億元，當中170億元於內地、110億元於香港、110億元於住宅物業買賣。

太古淨負債比率增7.7百分點　馬天偉：完成出售美國可口可樂業務可顯著降低

太古股份期內收益向好，但受息率走高影響，財務支出淨額按年增55%至10.57億元，資本淨負債比率增7.7百分點至21.4%。

財務董事馬天偉（Martin Murray）稱，若完成出售美國太古可口可樂業務，負債比率可回落至15%以下，整體資產負債情況良好，而且集團以固定利率安排的貸款由去年底59%增至6月底的64%，可減輕利息波動影響。

期內，太古收益按年升15%至515.4億元。地產部門方面，應佔太古地產的經常性基本溢利為31.9億元，按年升約6%。

飲料部門方面，太古可口可樂經常性溢利為16.3億元，按年升41%，而收益總額增加14%至304.4億元，銷量增加18%至10.55萬標箱。太古表示，今年上半年收購的越南業務開始帶來實質的溢利貢獻。

太古表示，主要受到國泰集團業務復甦的推動，預計今年首6個月的業績反彈將持續至下半年。 太古可口可樂方面，儘管下半年中國內地經濟可能放緩，但其業務預計繼續表現穩定。於越南新收購的專營裝瓶業務預計表現穩定，將帶來實質的全年貢獻；而柬埔寨業務則預 期於下半年有所改善。

ET財智Talk
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編輯：袁諾曦

太古股份公司 B（00087） 太古股份公司 A（00019） 港股 B股
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