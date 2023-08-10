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【太古業績】太古上半年基本溢利按年升2.2倍　中期息增4%

股市 12:13 2023/08/10

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【太古業績】太古上半年基本溢利按年升2.2倍　中期息增4%

太古股份 （00019） 上半年基本溢利按年升2.2倍至55.9億元，經常性基本溢利升2.8倍至48.8億元，主因主要是由於國泰集團隨著業務持續復甦而取得的表現，而太古列帳溢利則升1.2倍至42.2億元。

太古每股派息增加4.3%，A股為1.2元，B股為0.24元。

期內，收益按年升15%至515.4億元。地產部門方面，應佔太古地產的經常性基本溢利為31.9億元，按年升約6%。

飲料部門方面，太古可口可樂的溢利顯著增加，錄得的經常性溢利為16.3億元，按年升41%，而收益總額增加14%至304.4億元，銷量增加18%至10.55萬標箱。太古表示，今年上半年收購的越南業務開始帶來實質的溢利貢獻。

太古表示，主要受到國泰集團業務復甦的推動，預計今年首6個月的業績反彈將持續至下半年。 太古可口可樂方面，儘管下半年中國內地經濟可能放緩，但其業務預計繼續表現穩定。於越南新收購的專營裝瓶業務預計表現穩定，將帶來實質的全年貢獻；而柬埔寨業務則預 期於下半年有所改善。

截至6月底止，集團可動用流動現金為359億元，資本淨負債比率為21.4%。倘出售美國裝瓶業務的交易獲得批准，資本淨負債比率將降至14.9%。

ET財智Talk
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編輯：袁諾曦

太古股份公司 B（00087） 太古股份公司 A（00019） 港股 B股
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