【券商點睇】官方機構調高全年預期 國內旅遊市場潛力進一步釋放

信達證券指出，根據中國旅游研究院預測，今年暑期是過去5年來旅遊市場最熱暑期。考慮到已經到來的「暑期檔」和國慶、中秋節假期的旺盛需求，以及供給側和政策面的積極影響，中國旅游研究院調高全年預期，下半年對應旅遊人數為31.16億人次，對應旅遊收入為2.7萬億元（人民幣，下同），較2019年同期恢復度分別為106.5%和91.7%，相比上半年恢復度進一步提高。

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該行表示，通過對比中國旅遊研究院過往歷史預測與實際實現值發現，疫情之前兩者之間誤差較小，平均而言旅遊人數、收入年初預測較實際值的誤差分別為-0.5%、-2.1%，而年中修正預測後誤差分別為0.1%、0.2%。

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因此，結合中國旅游研究院修正預測，該行對下半年旅遊市場持樂觀預期。上半年高綫城市用戶為旅遊消費主力，出遊熱情快速釋放，而修正預測給予下半年更高的旅遊人數和收入恢復度，料下沉市場或將在下半年釋放出更多的旅遊消費潛力。

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責任編輯：林衛