【券商點睇】北美市場加快電動化 耐世特炒復甦 目標睇8元

國泰君安報告指，隨着國內和北美汽車市場逐步復甦，耐世特（01316）將依靠行業競爭優勢來贏得更多優質客戶和訂單。首先，公司產品矩陣豐富，轉向領域全面布局，包括C-EPS、DP-EPS、SP-EPS、R-EPS；其次，轉向系統技術行業領先，具備豐厚的技術儲備；還有，深度綁定美國三大主機廠業務，包括通用汽車、福特、Stellantis。

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由於北美市場加速電動化轉型，尤其是電動皮卡和SUV的增長顯著，北美主要電動皮卡車型均採用公司轉向系統。公司高單車價值的R-EPS有望進一步放量，助推其北美市場盈利恢復並帶來盈利能力抬升。

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另一方面，目前，綫控轉向系統處於導入期，行業競爭並不是特別激烈，且研發壁壘發非常高。耐世特的綫控轉向技術儲備全球領先，將有望率先放量。隨着高階自動駕駛逐步推進，擁有行業領先技術的綫控轉向於中長期有望帶來協同。國泰君安給予目標價8元，相當於2023年預測市盈率16倍。

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責任編輯：林衛