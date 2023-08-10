【藍籌業績】上半年多賺13%創新高 派息増23% 聯通逆市升逾3%

中國聯通（00762）昨日（9日）收市後公布中期業績，營業額達到1,918.3億元人民幣，按年升8.8%；純利達123.9億元人民幣，按年增長13.1%，為連續7年實現雙位數增長。此外，聯通宣布派發中期股息每股0.203元人民幣，按年增加23%，派息率約50%。

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續優兼增派息，帶動股價逆市造好，今早（10日）高開1.5%後，曾高見5.69元，最多升3.6%，最新報5.68元，升3.5%，成交額1.5億元。

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期內，服務收入達到1,710億元（人民幣，下同），按年提升6.3%。其中，基礎業務收入達到1,280.7億元，按年增長3.3%，而產業互聯網業務升至429.7億元，按年增長16.3%，是首次佔服務收入的比例超過四分之一。

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值得一提的是，上半年物聯網業務收入實現54億元，按年增幅達到24%；聯通雲實現收入255億元，按年提升36%。公司表示，全年收入力爭超過500億元。

績後多間大行看好聯通前景。其中，富瑞發表研究報告指，儘管聯通的次季收入及EBITDA均遜於市場預期，但勝於該行預期，因此將其目標價由7.37元上調至7.6元，維持「買入」評級。

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記者：郭秀慧