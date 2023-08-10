【AI狂潮】NVIDIA黃仁勳提3大策略助攻　‍‍將整合Hugging Face訓練服務

▲ NVIDIA創辦人兼CEO黃仁勳日前出度美國洛杉磯舉辦的電腦繪圖及互動技術會議暨展覽SIGGRAPH 2023， 公布多項針對生成式AI更新。

英偉達（Nvidia）幾乎壟斷目前最炙手可熱的AI GPU市場，在目前生成式AI、電腦繪圖和元宇宙基礎設施領域中的地位可謂舉足輕重，NVIDIA的動向亦已成科技界焦點。NVIDIA創辦人兼CEO黃仁勳日前在美國洛杉磯舉辦的電腦繪圖及互動技術會議暨展覽SIGGRAPH 2023上，針對生成式AI及元宇宙應用趨勢，最新公布3大部署‍‍：

1）NVIDIA與全球最大AI開源社區、允許使用者共享機器學習模型及數據集的平台Hugging Face合作

2）推出軟件工具NVIDIA AI Workbench，方便在PC及手提電腦上快速建立及測試生成式AI模型

3）在企業軟件平台NVIDIA AI Enterprise 4.0，提供一系列生成式AI工具

夥Hugging Face 企業更容易執行AI訓練任務

是次NVIDIA與Hugging Face合作，黃仁勳指其將透過其DGX Cloud超級電腦運算託管服務，讓企業能更容易藉著共享於Hugging Face平台的機器學習模型及數據集，執行AI訓練任務。而且，快速將完成訓練的AI技術套用在企業服務，亦可降低企業開發技術應用所需的時間及成本。

DGX Cloud的每個實例有8個NVIDIA H100或A100 80GB Tensor Core GPU，每個節點的GPU記憶體總計640GB。另有NVIDIA專家的支援，助改善模型及快速解決開發挑戰。

作為合作的一部分，Hugging Face將推出「Training Cluster as a Service」（訓練叢集即服務），方便企業簡化流程，建立新的和自訂生成式AI模型。該服務將由NVIDIA DGX Cloud支援，在未來數月內推出。

統一工作空間 方便開發及運行模型

NVIDIA AI Workbench將可搭配NVIDIA推出的GPU產品建立、調整或部署各類生成式AI技術，並且能在裝置、數據中心或雲端平台之間移轉製作內容，預計今年秋季向企業提供使用。藉著該統一化的工作空間，開發人員就可以在PC等運行自己的生成式AI模型，在需要時，亦可以將其擴充到數據中心、公有雲或NVIDIA DGX Cloud。

舉例，用戶可在NVIDIA AI Workbench匯入項目如SDXL-dev文本到圖像模型，輸入「玩偶黃仁勳在太空」。

雖然模型一開始無法生成的相乎圖像，可是再用數張玩偶版黃仁勳的圖像，對SDXL模型進行微調，即可生成較合乎預期的效果：

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NVIDIA AI Enterprise 支援跨雲運作

NVIDIA AI Enterprise解決方案允許跨雲、跨數據中心建構和運行，可在主流NVIDIA認證系統、NVIDIA DGX系統、所有主要雲端平台和新發表的NVIDIA RTX上運行工作站。

最新版本的企業軟件平台將內建到Google雲端、微軟Azure、Oracle雲端基礎設施等NVIDIA合作夥伴市場。NVIDIA AI enterprise 4.0可提供「生產就緒型」生成式AI工具，提供更可靠的生產部署所需的安全性和API穩定性。

此外，黃仁勳又提到，將持續與推動3D內容開發標準發展的OpenUSD聯盟發展，並且與圖片素材平台Shutterstock建立合作，推出對應OpenUSD的生成式AI服務，由生成式AI創造更豐富的3D影像。

NVIDIA與Pixar、Adobe、蘋果、Autodesk，在本月1日宣布聯合成立OpenUSD聯盟，將為OpenUSD開發一個標準規範，加速在工具生態系統中的採用和軟件間的互通及互操作性。

責任編輯：張寶燕

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