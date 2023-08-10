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【新股IPO】美的據報最快明年赴港上市　已選定美銀及中金負責IPO事宜

新股IPO 11:22 2023/08/10

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【新股IPO】美的據報最快明年香港上市　已選擇美銀及中金負責IPO事宜

據《彭博》引述知情人士報道，內地家電龍頭美的 （深：000333）已選擇美銀及中金 （03908） 負責香港上市事宜，最快明年來港上市，但尚未就集資規模作出決定。

美的集團是中國最大的家電企業，目前市值約550億美元，周三（9日）在深交所公告，公司正在研究論證發行H股並在香港上市，本次擬發行規模預計不超過發行完成後公司總股本的10%。知情人士指，由於上市事宜目前仍在討論，上市時間安排和銀行陣容等細節可能仍會變
化。

按照美的集團市值，此次赴港上市或是近年來香港最大的IPO之一。 根據彭博匯總數據，香港今年以來尚未有過10億美元或以上的上市交易，自2021年5月京東物流IPO籌資36億美元以來，也沒有過融資規模達到或超過30億美元的上市交易。

美銀和中金公司的代表不予置評，美的集團暫未回覆置評請求。

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編輯：姚卓然

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