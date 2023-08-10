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TikTok興起快閃打劫挑戰 倫敦街頭釀衝突9人被捕（有片）

環球社會熱點 11:09 2023/08/10

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短片平台TikTok近期興起一項新挑戰，號召年青人前往倫敦牛津街（Oxford Street）快閃打劫。警方到場執法期間，與在場搶劫的人群發生衝突，警方拘捕最少9人。

美FBI突襲猶他州 斃圖行刺拜登男子 【下一頁】

事緣有人於TikTok發起挑戰，號召網民於當地周三（9日）下午3點聚集英國倫敦牛津街，集體搶劫當地的運動服裝店。活動詳情列明要戴巴拉克拉法帽和手套的穿著要求，又提醒參加者不要攜帶武器，及跑得不夠快就不要到場。

點擊圖片放大
+2

倫敦警方在市內加強警力，並實施為期48小時的人群驅逐令，政府授權警方在至該區驅散人群及拘捕違反指示的人。

警方更於TikTok發布執法人員在牛津街巡邏的影片，強調絕不容忍犯罪活動。

英媒指牛津街部分商店在3點左右暫時關門，騎警和安全人員試圖驅散人群，交通暫時中斷。

荷里活罷工持續數月 部分參加者經濟困難  【下一頁】

有大批青少年闖入牛津街，有名推著嬰兒車經過的婦女遭撞倒在地。暱稱「Mizzy」的18歲青少年Bacari-Bronze O'Garro早前因擅闖他人房屋，並拍片上傳至TikTok而面臨訴訟，周三也有現身牛津街。

在場警察與年輕人扭打，其後宣布截至晚上共拘捕9人，並向34人發出驅逐令。

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）同日較早時批評，快閃打劫挑戰為人們在社交媒體上胡言亂語，呼籲民眾切勿參與打劫。

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責任編輯：鄭錦玲

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