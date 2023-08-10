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美FBI突襲猶他州 斃圖行刺拜登男子

環球社會熱點 11:00 2023/08/10

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美國聯邦調查局（FBI）周三（9日）突襲猶他州，嘗試逮捕一名揚言意圖行刺總統拜登（Joe Biden）的男子，後者最終被執法人員擊斃。

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猶他州男子羅伯遜（Craig Robertson）被指於周一（7日）在社交平台發文，稱知道拜登即將到訪當地，暗示可能刺殺拜登。同時，羅伯遜亦有向FBI「下戰書」，揚言準備好槍械等待執法人員「大駕光臨」。

消息人士透露，FBI周三突襲羅伯遜住所，嘗試將其逮捕。羅伯遜據指曾持槍與執法人員對峙，後者勸令不果後，開槍制伏對方，結果羅伯遜被擊斃。

FBI周三回應美媒查詢，指當局嚴正看待所有涉及探員開槍的行動，根據FBI守則，今次事件正接受內部調查。美國特勤局同樣發出聲明，表示注意到FBI在猶他州的調查行動。

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美國媒體引述法庭文件，指羅伯遜早於去年10月曾發文，表明先殺拜登，再行刺副總統賀錦麗（Kamala Harris）。另外，羅伯遜點名意圖刺殺司法部長加蘭（Merrick Garland）。

FBI周二（8日）起訴羅伯遜，控以3項聯邦罪名，包括威脅美國總統及聯邦執法人員等，並發出通緝令。檢察官亦指出，羅伯遜疑似擁有狙擊步槍及其他槍械。

拜登現時正出訪美國西部，周三在新墨西哥州工廠現身，同日稍後改到猶他州。拜登據報周四（10日）將探訪退役軍人醫院，並參與連任競選籌款晚會。

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責任編輯：吳漢培

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