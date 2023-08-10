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【業績｜保險】宏利港澳第2季年化保費等值銷售額21億元創新高　按年增1倍

股市 11:12 2023/08/10

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宏利香港及澳門公布，在今年第2季的年度化保費等值（APE）銷售額創下21億港元的新高，按年增長1倍。該季本地客戶的APE銷售額繼續反映消費者對儲蓄、康健和保障產品的持續需求。

第2季內地訪港客戶的增長勢頭帶動了各個分銷渠道（尤其是經紀和銀保渠道）的APE銷售額，亦使內地訪客業務在宏利香港及澳門的APE銷售總額中的佔比創下新高。

在銷量上升的帶動下，第2季新造業務價值按年增長31%至11億港元，而產品組合的變化抵銷了部分升幅。此外，第2季新造業務合約服務利潤（CSM）錄得11.1億港元。新造業務CSM的增幅為公司持續實現高質量、可持續的盈利增長奠定了穩健基礎。

宏利港澳次季銷售額超疫前

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，受惠於全方位的業務組合和強大的分銷能力，宏利香港及澳門在今年第2季的銷售額超越了2019年疫情前的業績紀錄，未來將繼續致力拓展業務，除了計劃在今年年底前進一步擴展分銷網絡和客戶服務設施外，也將全力支持在大灣區內地城市設立保險售後服務中心的相關措施。

宏利繼續成為全港第一大強積金供應商。截至今年6月30日，按強積金管理資產計算，宏利的市佔率為27.3%，按年增長0.6個百分點；而在今年4月1日至6月30日期間，按預計淨流入計算，宏利的市佔率為27.8%，繼續排名榜首。

相關文章：

【業績｜保險】宏利金融次季賺10.3億加元　派息0.365加元

編輯：胡學能

港股 宏利金融－S（00945） 大灣區 香港 港元 澳門 強積金
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