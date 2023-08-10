▲ 【大行報告│小米】小米雷軍8.14年度演講 高盛：可關注4大範疇兼先升小米目標價

小米 （01810） 董事長雷軍預告8月14日晚上7時舉辦「雷軍年度演講」，主題為「成長」，為他第4次年度演講。高盛表示，參照去年度的雷軍演講，預期投資者有4大範疇可以關注，分別是智能電話、電動車、生成式人工智能及智能機構人。

小米料發布兩款新高端智能手機

高盛表示，預期小米會在年度演講發布兩款新高端智能手機，包括使用「Leica光學全焦段四攝」的新一代摺疊手機「MIXFold3」及配備MediaTek天璣9200+芯片組的紅米Redmi K60 Ultra。

該行引述IDC出貨量數據顯示，內地智能手機市場存在分化，高端機型及大眾機型表現優於市場，高於600美元及低於200美元的手機出貨量分別增長15%及16%。高盛預計，基於小米13系列成功，預期第二季小米高端機型或佔中國出貨量25%。

期待雷軍透露電動車夏季測試結果

電動車方面，高盛期待雷軍在演講中透露電動車夏季測試的結果，申請電動車生產許可的進程等，基於小米電動車目標於明年上半年量產，預期首批6萬輛售價約25萬元人民幣。

雷軍已表明沒有計劃研發自家生成式人工智能大語言模烈，高盛指，將關注小米如何將大語言模式跟旗下產品結合，如電動車等。另外，小米曾於2021年及2022年推出了Cyberdog及CyberOne，高盛稱，期待看到小米在稍後於北京舉行的世界機器人大會上展示產品的最新進展。

小米第二季總收入料按季升12%

高盛預期小米第二季總收入按年下跌5%至660億元人民幣，按季則升12%；經調整純利38億元人民幣，撇除新項目投資的核心經調整純利則為53億元人民幣。該行調高小米2023至2025年經調整非會計準則純利及核心盈利15%及9%，以反映智能手機毛利率及單價，以及交付量均較預期理想，同埋控制成本的執行力亦強。

高盛調高小米目標價3.5%至14.7元，以反映小米電動車業務估值約200億元人民幣、控制公司10%折讓等因素，評級維持「中性」，因該行對環球智能手機市場需求持審慎態度，小米核心盈利改善因素已大致反映在股價上。

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編輯：陳韻妍