▲ 【HSBC滙豐】滙豐向277名香港學生發獎學金 近年有幾多獎學金得主投身金融業？

HSBC滙豐 （00005） 公布，於昨天舉行的「滙豐智庫日」頒發獎學金，嘉許277名來自全港20家大學及高等院校的學生。

滙豐指，過去58年，滙豐透過獎學金，支持來自不同學科、近7,000名本地學生追夢，他們均獲冠以「滙豐學人」（HSBC Scholars）的名銜。至今，6個旗艦獎學金包括「滙豐海外獎學金」、「滙豐香港獎學金」、「創新科技獎學金」、「滙豐粵港澳大灣區（香港）獎學金」、「滙豐社會工作獎學金」，以及「滙豐職業教育獎學金」。

該行指，透過不同獎學金計劃支持香港學生升學或拓展事業，至今資助總額超過2.62億港元。近年，約17%的「滙豐學人」選擇投身金融行業，當中包括加入滙豐。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，香港缺乏天然資源，但人均本地生產總值（GDP）在亞洲區數一數二，可見其成功的關鍵來自人才，這個優勢將來能否持續，取決於培育和吸納人才的能力。

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編輯：胡學能